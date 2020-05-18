過去一周，歐美國家疫情趨緩，台股再創波段新高，然外資資金連續兩周賣出。根據彭博統計外資資金流向，5月11日至5月15日，新興亞股除越南外，全數遭到賣超，以台股與南韓雙雙流出16億美元最多。台股18日開低走低，下跌74點，收在10,740點。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，本周台股面臨不少考驗，震盪將難以避免，因此建議透過選股，鎖定長期趨勢布局。他指出，520總統就職日逼近，加上MSCI日前宣布季度調整，台股在 MSCI 全球新興市場指數、MSCI 亞洲除日本指數、MSCI 全球市場指數全數遭到調降，預期外資資金亦將跟隨指數調整，若無內資接棒，大盤將面臨震盪。

其次，周俊宏表示，台積電赴美設廠，市場認為主因並非成本考量，而有其它因素使然。在後疫情時代，中美貿易戰可能又成市場議題，若設廠造成客戶流失，影響不可小覷。

他進一步指出，截至5月8日為止，有近百家去年有配息的台企，今年決議不分配股利，由於近年來台灣存股概念盛行，消息可能影響存股族的資金動向，建議投資人應鎖定有成長趨勢、長線需求的企業進行布局，透過選股掌握長期投資回報。

周俊宏以微軟總裁納德拉（Satya Nadella）在財報中的聲明說明，「我們在這兩個月裡見證約兩年份量的數位轉型」，強調企業的數位轉型仍在加速，在家工作的趨勢不會因疫情過去而消逝，看好相關受惠股如伺服器、主機板。

另外，今年3月台灣新車領牌數，比去年同期增加15％，顯示在疫情的影響下，民眾為避免搭乘大眾交通工具，開車需求增加，有利車市回溫，持續看好相關類股。

(工商 )