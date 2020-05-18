港府18日公布豁免大陸、澳門或台灣從事科技研發合作活動的人士接受強制檢疫的申請機制。創新科技署即日起處理有關申請。

合資格企業或機構須為香港的公營研發機構（即香港應用科技研究院、汽車科技研發中心、香港紡織及成衣研發中心、物流及供應鏈多元技術研發中心和奈米及先進材料研發院）；從事科技研發工作的香港科技園公司或數位港的租戶／培育公司／承批人／用戶。

每間合資格企業或機構最多可有兩名人員包括擁有人及／或全職僱員獲豁免，而且該等人士需前往大陸、澳門或台灣進行與位於大陸、澳門或台灣的企業或機構合作而實地進行研發工作；選購必要的物料或設備，以支持該合資格企業或機構在香港進行的科技研發工作；監督該合資格企業或機構位於大陸、澳門或台灣的科研設施的運作。

獲豁免人士必須只作出以獲批科技研發活動為目的的行程；只前往及逗留於獲批科技研發活動的相關設施、企業或機構所在的城市；在大陸、澳門或台灣停留期間避免不必要的社交接觸；以及回港後14天內須接受由衞生署安排的醫學監測、須佩戴口罩和每天量度體溫。

(工商 )