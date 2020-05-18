由台中市企業經理協進會主辦的第26屆「中部地區傑出經理獎選拔」剛揭曉，包括上市公司光隆精密董事長呂皇甫等7位當選，將於7月18日舉行隆重頒獎表揚典禮，並由主辦單位-社團法人台中市企業經理協進會推薦參選「第38屆國家傑出經理獎」選拔。

「中部地區傑出經理獎」為中部專業經理人的最高榮譽，透過傑出經理的選拔，鼓勵專業經理人致力提升企業管理績效，並表揚其對企業營運及國家經濟發展所做的貢獻。

第26屆「中部地區傑出經理獎選拔」，分為總經理、企劃、行銷、生產、財務、研發、資訊、人資及中小企業總經理等九項類別，各類當選一至二名，但得從缺。

今年由逢甲大學校長李秉乾，擔任評審委員會主任委員，並聘請產、學界等代表，組成評審委員會，經過書面審查、實地訪查，及決審面談三階段的嚴格評審，最後通過授予此一榮譽，共產生7位第26屆中部地區傑出經理。

今年當選名單，總經理類獎共有二名，包括光隆精密工業董事長呂皇甫，及國介企業董事長陳淞屏；中小企業總經理類獎共有二名，包括歐群科技董事長廖月照，及金圓鑫實業董事長兼總經理曾文雄；生產類傑出經理獎共有二名，包括中龍鋼鐵處長林信佃，及台明將副總經理陳柏文；行銷類傑出經理獎當選人-渣打銀行彰化分行經理嚴英元。

(工商 )