國發會主委陳美伶今（18）日主持任內最後一次「行動支付跨部會研商會議」，感謝過去兩年各部會的推動，使得去年普及率已達62％。

陳美伶將於後天辭官返家，今天的會議包括央行副總裁嚴宗大、銀行局副局長莊琇媛等17個單位與會。陳美伶表示：「非常感謝過去兩年多來，各部會積極推動行動支付。」

她指出，在政策引導下，雖然沒有太多預算，但業者熱烈響應，如四大超商、全聯皆已導入行動支付，應用場域涵蓋民生消費、水電稅費、大眾運輸、觀光旅遊、校園生活等，普及率去年已高達62％。

本次會議聚焦於因應COVID-19疫情行動支付相關措施，例如擴大業者透過線上預訂、預付、預約等，提供民眾需求；補助店家導入外送及電商平台，促進數位轉型；結合地方政府透過線上活動推廣行動支付等。

陳美伶期勉各部會，後疫情時代零接觸商機已是重要趨勢，行動支付只是其中一環。台灣號稱ICT王國，但在數位轉型上仍有進步空間，隨著新經濟模式的蓬勃發展，希望相關部會在政策制定及公共治理方面，加速調整因應，以達到一支手機，行遍天下的目標。

國發會指出，金管會也在今天的會議中報告「電子支付機構管理條例草案」修正進度。此外，教育部也報告「大專校院校園行動支付推動計畫」，截至今年3月，約計有54.4％ （87所）學校已提供行動支付服務。未來隨著行動支付的普及，預料將可以擴散到更多的學校及周圍商圈。

(工商 )