臺灣期貨交易所與馬來西亞衍生性商品交易所（Bursa Malaysia Derivatives Berhad，BMD）5月18日完成簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄（MOU），未來雙方將基於互惠互利原則，在促進兩國市場發展目標下，開發市場商機及強化夥伴關係。

期交所總經理黃炳鈞表示，臺灣期貨市場以股價指數衍生性商品見長，而馬來西亞衍生性商品交易所則以原棕櫚油等商品期貨為主力。透過合作備忘錄，能借助各自市場成功經驗，持續深化資訊互換、資源共享及交流，共同推升臺、馬衍生性商品市場的發展。

馬來西亞衍生性商品交易所董事長Datuk Muhamad Umar Swift則表示，此合作備忘錄象徵雙方為亞洲衍生性商品市場發展邁出重要一步，也符合馬來西亞衍生性商品交易所國際化策略，將有助於促進雙方產品與市場發展，並開啟未來進一步合作契機，也能為雙方長遠友好關係打下良好基礎。

期交所成立於1997年，為臺灣唯一衍生性商品交易所，近年來持續強化國際合作，並加速商品多元化發展，陸續推出多檔知名國外股價指數期貨、布蘭特原油期貨與外匯期貨等，以滿足市場交易及避險需求。

而馬來西亞衍生性商品交易所成立於1993年，為馬來西亞交易所集團（Bursa Malaysia Berhad）全資子公司，亦為該國唯一衍生性商品交易所，目前共有商品、股權與利率類商品，其主力商品原棕櫚油期貨為全球棕櫚油產業的價格指標。

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