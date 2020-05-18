2020年3月全球因新冠病毒大流行，美國道瓊工業指數自高點29,568點下跌至18,213點，短短6周跌幅達38％，創下美國股市自1929年以來，百年難得一見的市場暴跌，美國聯準會（Fed）破例於會議前緊急降息7碼，並推出無限制量化寬鬆（QE）來拯救市場，黃金、日圓等避險商品應聲上漲，一場全球性的股災風暴逐漸形成。

群益期貨研究團隊早於2019年6月即對2020年全球市場展望發出預警，主因全球股市自2008年金融海嘯之後，展開長達10年的大多頭走勢，全球股市持續創歷史新高；然而，在各國股市本益比過高、經濟成長停滯、地緣政治風險增加、全球氣候異常等不確定因素下，群益期貨研究團隊大膽研判2020年全球市場可能出現巨大的轉折，且下跌幅度可能遠超過2008年金融海嘯。

因此，群益期貨為協助客戶掌握市場先機、提前布局，於2019年7月開始著手規劃首部「金融預言」微電影，動員全公司研究部、顧問部、業務部等人力資源，歷經6個月的投入，其中包括劇本編撰、角色試鏡、素人演員訓練、場景勘測等，並於拍攝期間以電影製片規格，動員上百工作人員，24小時不眠不休挑燈夜戰，終於在2019年12月完成『看見。真心』微電影殺青，並於年底同步推出「2020看見。真心」限量版年曆。

「看見。真心」微電影中描述一位新進公司的菜鳥研究員，在金融市場一片多頭的樂觀氣氛下，憑著自己用心投入研究，發掘被市場忽略的蛛絲馬跡，並勇於力排眾議，對投資大眾提出建議。雖然一開始受盡同事及客戶的冷嘲熱諷，但最後市場還是還給他公道，正如電影中所言：「多數人因為看見才相信，少數人因相信而看見！」

群益期貨「看見。真心」微電影線上首映於5月18日發表，此外，群益期貨在發表會當天更預告2021年全球市場趨勢展望，其中首席分析師許績慶指出，黃金價格因為各國無限制QE、美元信任危機、負利率盛行等三大因素支持下，在未來二年內每盎司黃金將上看2,900元至3,200元，而此一預測也與美國銀行（BoA）最新預測黃金上看3,000美元的看法不謀而合。

槓桿交易部副總黃維本更進一步表示，台灣目前投資黃金的主要管道有4個：黃金存摺、黃金ETF、黃金期貨及實體黃金等，其中黃金存摺有多達100多萬的開戶數，而今年3月主管機關開放新的黃金投資管道，為黃金CFD，其特性在於商品規格小，最小單位為1盎司，不到台幣3,000元即可參與；交易成本低，買賣價差是黃金存摺的百分之一，不收手續費及管理費、買賣多空皆可以操作、交易時間23小時，涵蓋歐美主要交易時間，且無須每月轉倉，操作策略上適合長期定期定額持有投資，或是提供手上有黃金現貨或是黃金存摺客戶，逢高出脫黃金的避險價差操作，完全符合台灣人投資黃金的需求。

群益期貨於5月開放客戶開立槓桿保證金帳戶交易黃金CFD，現在交易「奈米金」商品滿5手，即加碼贈送特製黃金隨身碟乙份，更多資訊請上官網查詢。

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