被國際所承認的利比亞全國協議政府（GNA）部隊，剛剛從叛軍「利比亞國民軍」(LNA) 的手上奪得戰略性的艾爾-瓦迪亞空軍基地(Al-Watiya)。LNA 部隊忠於前利比亞陸軍上將哈夫塔爾(Kalifa Haftar)，該部隊在2019年4月舉起叛旗。

半島電視台(Aljazeera)報導，GNA軍事發言人穆罕默德‧古努（Mohamed Gnunu）在周一的Twitter上說，GNA成功佔領了突尼西亞邊境附近的整個基地。

利比亞薩拉傑總理（Fayez al-Serraj）也宣布，這是在長達一個月的反攻戰鬥之後，GNA部隊成功的將哈夫塔爾的部隊，趕出了利比亞大部分的西海岸。

分析人士說，GNA新取得的瓦迪亞空軍基地 ，地位相當重要，此基地距離西部鄰國突尼西亞約25公里，這將使GNA的部隊，能夠完全集中力量擊退LNA在的黎波里以西、以南的佔領區，使得的黎波里原本東西南面三面受敵不利局勢得以化解。

利比亞的衝擊，自2011年開始，當時長期統治者格達費（Muammar Gaddafi）被各方的起義勢力推翻，然而起義勢力在隨後就分為兩個對立的政府：的黎波里的GNA，和與忠於哈夫塔爾的LNA，大本營在東部大城班加西。

LNA在2019年4月發動突然襲擊，取得大多數的利比亞東部，並朝的黎波里進軍，在兵鋒最盛時，佔領了除黎波里之外，80%的區域。

土耳其則表態支持GNA，並且提供武器與資源，於去年11月與GNA簽署了一項條約，作為對利比亞准許進入地中海氣田的回報，土耳其一直向GNA提供軍事支持。

不過，利比亞的局勢仍不明朗，哈夫塔爾仍然可以使用第二個空軍基地-米蒂加（Mitiga），對的黎波里進行致命的攻擊，星期一從那裡繼續對的黎波里發動攻擊。 這場戰爭還沒有完。

(中時電子報)