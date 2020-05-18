今日美股開盤道瓊上漲近700點，一洗上週的跌勢的陰霾，分析師認為因Moderna試驗新冠肺炎疫苗開發有效的好消息，激起了人們對新冠病毒疫苗的樂觀情緒。

Moderna報告關於冠狀病毒疫苗的「正向」的第一階段結果後，該公司股價上漲了26％以上。該公司表示，經過兩劑治療，所有45名試驗參與者均已出現冠狀病毒抗體。

得益於經濟重新開放的公司的股票在盤前交易中也有所上漲。迪士尼的股價上漲了近3％，而米高梅度假村的股價上漲了6％。郵輪運營商嘉年華（Carnival）上漲7.8％。達美航空和美國聯合航空均上漲了7％以上。

保德信金融（Prudential Financial）首席市場策略師昆西·克羅斯比（Quincy Krosby）表示：「盤勢的重點將是經濟開放，完成速度和安全性。」 因此，有關「治療性治療和疫苗」的公告將變得非常重要。

至台北時間20:50，道瓊漲752.1點或3.18%達24437.5點，標普500漲76.3點或2.67%達2940點，那斯達克漲168.9點或1.87%達9183.5點。

(中時電子報)