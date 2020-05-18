遠在瑞士的笳彧，在疫情爆發期間仍心繫台灣，為感謝防疫人員，繪製氣勢磅礡的插圖海報。(笳彧提供)

封閉的居家防疫生活，讓不少夫妻面臨更緊繃的相處壓力，但也有夫妻在其中找到幸福況味。旅居瑞士的漫畫家笳彧，將夫妻隔離生活畫成漫畫，不時於網路連載，呈現夫妻居家最真實的樣貌，以瑣碎的生活事件道出兩人世界的甜蜜與摩擦。

笳彧表示，疫情爆發後，先生也開始加入居家工作的行列，與本就在家中辦公的她，現在幾近24小時全黏在一起，一周也只會出門一趟，採買生活必須用品，為原先生活帶來許多變化。

像是工作時間，笳彧說，原先自己在家非常自由，能以高度專注力處理工作，但先生開始居家工作後，便容易不小心打斷自己的進度，「不管是工作或是放鬆，我們都是面對電腦螢幕，對方難以判斷究竟什麼時候能夠談話，初期會因此而有摩擦，也帶給先生一些壓力。」

但笳彧也找到了解決之道，她拿出一個玩偶，只要玩偶站立，就代表「請勿打擾」，玩偶倒下，對方就能放心與自己交談，巧妙解決生活難題。她也將這段經歷畫在漫畫，引來讀者的廣大共鳴。

摩擦有時，也必然有甜蜜。笳彧與先生的互動漫畫在讀者眼裡也像是「放閃日記」，如先生會在工作之餘幫她蓋被子、以幽默話語逗她開心等舉動，都叫不少讀者欣羨不已。而能看見另一半在工作時的面貌，也是夫妻居家工作的另一特點，笳彧以線上會議前後的先生描繪出極大對比，平日的先生可愛而單純，但在工作時，卻又能展現專業面貌，為平日相處增添極大新鮮感。

笳彧笑說，夫妻在家防疫最棒的是能完整分擔家事，倆人一整天黏在一起，增添許多漫畫靈感，但也因可描繪的題材與對話太多，在篩選漫畫題材上會特別吃力，即使是網路短篇漫畫，也會要求自己以起承轉合的架構敘說完整故事。

笳彧畢業自北藝大戲劇系，畢業後投入劇場、平面設計等領域，在2018年與先生一同赴瑞士展開新生活，也因新環境讓她嘗試開創新領域，決定試著畫漫畫，去年推出首部漫畫作品《過去》，曾於法國安古蘭漫畫節展出，近期也將於網路推出全新作品《涅槃》。

(中時 )