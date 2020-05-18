蔡總統520就職典禮後天登場，包括連戰、馬英九、吳敦義等卸任正副總統及國民黨主席江啟臣等藍營大咖將全部缺席。其中江啟臣上周五原已決定出席，但因民進黨主席卓榮泰一席話、馬英九決定不出席，江啟臣今天也轉變態度，決定拒絕。此外，吳敦義卸任副總統禮遇也將在後天期滿，不過他的辦公室仍繼續在台玻大樓運作，改由「台灣新願景論壇協會」租用。

據指出，因卓榮泰指稱總統府洩密案是「圍魏救韓」，甚至指稱馬總統時期就有資安問題。此舉不但成為江啟臣改變心意，決定不出席 520就職典禮的原因之一，國民黨明天還要開記者會，馬政府時期的負責總統府資安的副祕書長蕭旭岑，明天上午將偕也曾任總統府副祕書長的革實院長羅智強，到中央黨部開記者會反駁卓榮泰的說法，有「賴清德專家」之稱的黨副祕書長謝龍介也要出席，剖析洩密文件中有關民進黨總統初選「蔡賴之爭」的情形。

蔡總統520就職典禮，循例邀卸任正副總統、主要政黨主席出席觀禮。前副總統連戰因自從出席馬英九2008年第一次總統就職典禮之後，再也不曾出席，這次也沒打算出席後天蔡總統就職。

吳敦義的卸任副總統禮遇也到後天520期滿而結束，不過他位在台玻大樓的卸任副總統辦公室仍將持續運作，該處也是吳擔任理事長的「台灣新願景論壇協會」所在地，辦公室改由協會繼續承租。吳辦表示，當天吳敦義另有行程，不出席蔡英文就職。

前總統馬英九也在受邀名單內，上周馬辦對於媒體詢問是否出席蔡總統就職，一直未漏口風。不過馬今早到三重先嗇宮參加神農大帝誕辰護國法會時，即親自向媒體表示不會出席，更批蔡英文沒有做到一個總統該做的事，「我們的國家在退步」，他無法認同。

據悉，國民黨主席江啟臣上周五上午舉辦「2020國政挑戰」記者會，當天下午與幕僚討論，決定出席520就職典禮。不過這兩天發生總統府文件洩密案，卓榮泰一席話，使認為上周五遞出朝野合作橄欖枝的江啟臣重新評估，加上他上午也到三重先嗇宮參與法會，與馬英九同台，得知馬公開批蔡拒絕出席之後，江啟臣下午與幕僚研商，即決定不出席520就職典禮，並指示文傳會發新聞稿，說明他的態度，並以「實質的對話合作如果缺乏互信與善意，出席就職典禮便只是流於形式，更是過分虛假。」重批民進黨政府。

(中時 )