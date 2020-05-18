隨著新冠肺炎疫情逐漸趨緩，不少國家已陸續解除封城禁令，民眾終於得以走出門透透氣，不過仍須遵守防疫措施。美國紐約日前就推出了一個新招，在公園的草坪上劃分出一個個的圓圈，民眾在這個範圍內能自由活動，如此一來就能維持群眾間的社交距離，這奇景也被戲稱為「人體停車場」。

根據《紐約時報》報導，位在布魯克林區（Brooklyn）多米諾公園內，可以看見許多人們躺在草皮上，盡情的享受著日光浴，前新聞記者珍妮佛（Jennifer 8 Lee）拍下這令人震驚的畫面，並分享到推特上，「若把這段影片播給2019年的人看，他們說不定會認為是好萊塢的反烏托邦節目，而非真實生活。」

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，目前僅允許民眾在保持社交距離的前提下，可以自由在海灘上散步，尚未打算開放海水浴場。而紐約州長古莫（Andrew Mark Cuomo）則表示，已與另外3個州達成協議，準備一起開放海灘，不過各地政府仍可視疫情狀況，自行決定是否維持關閉。

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(中時電子報)