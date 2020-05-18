中央氣象局指出，明（19）日鋒面逐漸由北往南移動，且近似滯留，整體上全台各地都有陣雨、雷雨，並預期會出現較強的對流性降雨。此波鋒面預計到下周一才會遠離。

氣象局臉書上表示，明天由於鋒面滯留在台灣，全台天氣不穩，各地有陣雨或雷雨，花東空檔時間會稍多，而西半部降雨較為持續，且雨勢較具規模，整體上有大雨或豪雨發生機會。

氣象局補充，鋒面帶上容易出現中尺度對流，範圍時間跟區域都在鋒面附近，對流系統發展會伴隨較強的對流性降雨，但時間、發展具隨機性，民眾須留意最新發布的天氣資訊。

氣象專家彭啟明在臉書《天氣風險》上透露，周二清晨主要鋒面會開始接近，接下來會在台灣上空擺盪，預期本周會有兩波較大雨勢，第一波是周二到周三，第二波就在周四到周六，第二波可能會較大，而這波南北擺盪，又有水氣補充，要留意短時強降雨。現在預測可能到下周末天氣才會稍微緩和一點。

(中時電子報)