國發會主委陳美伶將於520後去職，任期倒數階段，仍力拼行動支付普及率；國發會「行動支付跨部會研商第10次會議」今由陳美伶主持，在後疫情時代，她認為，應加速普及行動支付、打造零接觸的新經濟模式，期勉各部會加速調整政策因應，達到一支手機、行遍天下的目標。

陳美伶主持的「行動支付跨部會研商第10次會議」，包括中央銀行副總裁嚴宗大、金管會銀行局副局長莊琇媛等17個單位與會；陳美伶表示，在政策引導下，雖然沒有太多預算，但民間業者熱烈響應，四大超商、全聯等業者皆導入行動支付，應用場域涵蓋民生消費、水電稅費、大眾運輸、觀光旅遊、校園生活等，行動支付普及率去年已達62％，成果豐碩。

因應新冠肺炎疫情，這次開會聚焦重點在於行動支付相關措施，如擴大業者透過線上預訂、預付、預約等，提供民眾需求；補助店家導入外送及電商平台，促進數位轉型；結合地方政府透過線上活動推廣行動支付等。

陳美伶建議，可簡化推動行動支付的申請流程與紙本作業，解決目前因申請紓困所需資料帶來的困擾。

本次會議中，金管會也報告了「電子支付機構管理條例」修正草案進度，將整合電子支付及電子票證，提供更多元、方便的金融服務，行政院已於今年3月完成審查，希望能儘速立法通過。

政府也正建構電子支付跨機構共用平臺，提供電支、電票機構間訊息即時交換及快速清算之服務。未來商家僅需選擇一家收單機構，即可接受民眾的多元品牌支付。

此外，教育部於今會議上報告「大專校院校園行動支付推動計畫」，截至109年3月止，約計有54.4％、87所學校已提供行動支付服務，未來隨著行動支付的普及，預料將可擴散到更多的學校及周圍商圈。

(中時 )