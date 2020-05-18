全台百貨零售業受疫情衝擊，連續3月、4月業績大滑落，其中outlet與購物中心均有2-5成不等業績下滑，而5月儘管隨著人潮緩步回流，觀光零售outlet業者仍有15%觀光客缺口，包括華泰名品城outlet執行長陳炯福等除盼政府限量開放商務客來台，並將進一步強化振興國民旅遊，包括下半年促銷，國外機票改為國內飯店住宿等。

因疫情衝擊，今年上半年準備首季登場的國泰人壽青埔開發案的八景島水族館、新光影城與飯店均延後開幕，其中八景島水族館有望暑假先登場，而新光影城則第四季有機會，至於南北購物廣場包括高雄義享天地購物商場以及宏匯集團新莊宏匯廣場也將延後開幕，估計登場落點約第三季。

華泰名品城指出，由於三期去年全部開幕，全區今年原預期將預算放在海外促銷，以增加新南向觀光客包括東南亞等地區來台觀光創造消費，但遇上疫情全部停擺，預算全部挪回台灣島內強化國民旅遊，下半年促銷抽機票全部改回國內飯店住宿券，其他也有不少購物中心跟進，以百貨零售促銷「急救」台灣觀光飯店業。

而日本三井不動產集團在台三井林口outlet與台中港outlet等，在4月業績亦呈現下滑狀態均逾三成，三井不動產指出，5月起人潮已漸回流，業者指出，短期開放國外觀光客來台似乎不可能，但看好國人短期出國機率低，outlet相對有更多機會，所以包括第一季起就有櫻花季等，且加碼特惠促銷，下半年還會針對國旅市場進行促銷。

至於台茂的戶外綠地TaiMall Park (台茂公園），目前試營運，包括年輕人的活力「籃球場」、小朋友的「直排輪場」，以及假日有街頭藝人表演及胖卡餐車的親子「圓形廣場」等，台茂購物中心強調，主要基於台灣疫情趨緩，提供可以安心的在台茂館內外逛遊及運動休憩，「兒童遊戲場」預計於6月初試營運，全區則將於7月中上旬正式開幕。

(工商 )