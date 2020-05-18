近年國際精品在大陸發動520獨有商品促銷掀起風潮，台灣今年首度對應此節日，只因為二千年一遇「2020520」（諧音愛你愛你我愛你）；包括新光三越、台茂購物中心、citysuper等均掀起520促銷，其中新光三越APP推出扣一點最高送2萬元備受矚目。

新光三越指出，新光三越會員只要於520當天（上午10點至23點59分）開啟APP，將可以扣1點會員點數參與「愛你萬倍」禮券回饋活動，有機會獲得2萬元電子贈品禮券、2,000元電子贈品禮券、200元電子贈品禮券以及10點會員點數等。

桃園台茂購物中心則推出「520我愛零」五天的回饋活動同歡慶，針對10萬名優質會員精準行銷，發送150元App會員購物金，總金額達1,500萬，以簡訊通知並直接存入會員App，零門檻購物金可十足抵用。

而遠東集團轉投資的citysuper，則推出ROYCE告白日，一生只有一次「2020520」，連續10天推出身分證對對碰，5、2、0中3碼即可買指定巧克力3盒享520元優惠價；北海道巧克力第一品牌ROYCE在台年銷萬盒紀錄，最熱銷商品前二大項是醇巧克力與生巧克力兩系列，因可可含量不同比例有著不同甜到苦的口感特色而熱賣。

(工商 )