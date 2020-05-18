出身自俄羅斯的女星安妮(Annie)，外型性感美麗但絕不是「花瓶」，上節目展現機智與流利口條，是台灣綜藝節目熟面孔，頗受歡迎，而她去年推出性感寫真集《透明的妮》，今年則拿到台灣永久居留權，這兩年締造了生涯里程碑，近日更在社群平台貼出「上空照」，再度突破尺度，畫面美得震撼。

安妮在台灣待了近10年，終於拿到永久居留權，然這段時間她幾乎都在努力工作，已經單身1年多，笑稱若之後拍到她跟台灣男生在一起，決不是要騙身分證，「就是真愛」，然說歸說，安妮的IG上仍是滿滿的工作側拍照，也因為工作的關係，留下美好的成果，

近日安妮在IG貼出多組藝術照，只見她雙手環胸，上半身竟然全裸，一側身盡顯纖瘦修長線條與渾圓胸型，畫面非常火辣美好，然這些都是安妮苦練來的，她曾接受《自由時報》專訪，透露去年2月胖到人生新巔峰，覺得自己像豬，「一輩子沒這麼胖過」，好不容易接了電影，果真被導演要求減肥，最後靠著不吃澱粉、狂喝水，一天還運動2小時，硬是克服暴肥之苦，找回完美體態。

(中時電子報)