新五大財經部會首長。（取自王鴻薇臉書）

520新內閣只有局部調整，且財經團隊幾乎是原班底，工商團體負責人解讀是，政府的財經政策在防疫、紓困、振興的現階段是求穩，因此盼不只要求穩，更要致力發展經濟，促進台灣轉型升級。對此，國民黨台北市議員王鴻薇痛批，平庸的財經內閣面對後疫情如何振興經濟？

王鴻薇指出，重大的財經內閣，顯然是「平庸」度過，這幾位，大部份台灣民眾對他們都很陌生，因為他們都是技術官僚出身，很聽話，不會幹些轟轟烈烈的大事，就是擺上重要位子，也不顯出色。

王鴻薇表示，新任國發會主委龔明鑫，原來被賦予重任。蘇內閣把他封為「紓困陳時中」，每天有模有樣的學著陳時中召開記者會。開著開著，蘇貞昌不耐煩了，親自拿著撞球桿自己上場，由於紓困搞得亂七八糟，民怨載道，紓困陳時中不怎麼敢再這樣稱呼了，再講就褻瀆了陳時中。紓困雖然一團糟，但紓困陳時中卻官運亨通。

王鴻薇批評，同樣的蘇內閣，一個振興抵用券，到現在弄得上不上，下不下。振興經濟到底有何規劃？目前看不到。520後，基本原班人馬，能振興到哪裡去，實在沒有想像空間！

(中時電子報)