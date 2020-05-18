41歲陳姓男子16日在中壢大賣場帶走3歲男童，丟包到12公里外的大溪中正公園，男童被尋獲時童言童語稱被「摸雞雞」，陳男隔天被逮捕，對案情避重就輕，還被發現20年前曾拐走4歲男童、之後還改名，桃檢依妨害性自主罪嫌向桃園地院聲請羈押獲准。

桃園市一名3歲男童16日下午與阿嬤到中壢一處大賣場購物，陳姓男子見男童獨自在廁所外等候，向前誆稱要帶他去找阿嬤，將男童略誘到大賣場外，再以紅色機車載走。阿嬤發現愛孫不見，急得像熱鍋上螞蟻報警協尋，大溪警分局下午4點多在12公里外的大溪中正公園找到男童，立即聯絡中壢警方通知家長帶回，所幸男童毫髮未傷，卻童言童語述說遭帶走他的叔叔「摸雞雞」。

中壢警方以車追人，隔天晚上8點在新竹市逮到陳男，還發現陳男15年前就曾在桃園某賣場，拐走一名僅4歲的男童，當時就曾躍上新聞版面，雖然獲不起訴處分，但陳男事後改名沉寂，如今又再犯，桃檢複訊後向桃院聲押。

桃園地院法官深夜開庭審理，認為陳男涉犯略誘罪及對未滿十四歲之人為強制性交罪，經男童指認且有翻拍照片，足認罪嫌重大，且有逃亡之虞，裁定羈押、沒有禁見。

(中時 )