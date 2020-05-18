義大利右派國會議員庫妮雅（Sara Cunia）日前在國會發言時，指控美國微軟公司創辦人比爾蓋茲積極推動新冠肺疫苗，居心叵測。她甚至要求義大利總理孔蒂以「反人類罪」將比爾蓋茲送上國際法庭。

據《今日俄羅斯》（RT）報導，庫妮雅提倡「反疫苗運動」（Anti Vax），她公開反對任何新冠肺炎疫苗的強制接種計畫，宣稱這類計畫是由「腐敗的菁英階層」在幕後推動，比爾蓋茲是接種疫苗運動背後的「主犯」之一。

庫妮雅宣稱：「數十年來，蓋茲一直致力於人口減少政策，以及一項全球政治的獨裁控制計畫，其目的在於獲得農業、技術和能源領域的領先地位。」

庫妮雅演講最後，懇求義大利總理孔蒂將蓋茲送上國際法庭。「下次當你接到慈善家比爾蓋茲的電話時，你可以直接把它轉接到國際刑事法庭，指控他犯有反人類罪。」

除了「反疫苗運動」一貫荒謬的說詞，庫妮雅還指責蓋茲讓非洲「數百萬婦女絕育」，讓印度「成千上萬兒童癱瘓」。在她密集的「陰謀論」論述中，還加入了與5G技術，以及轉基因產品相關的內容。

(中時 )