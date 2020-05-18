鑒於中美關係再度劍拔弩張，美國政府與國會目前正計畫透過減稅、補貼與擬定新規等多項提議，推動企業將營運或關鍵供應鏈移出中國，以降低對後者的依賴。

在針對十多位政府官員、產業高管與國會議員的訪談顯示，美國現今廣泛的討論議題，是鼓勵美企大幅調整與中國關係。其中構想之一就是設立250億美元的「回流基金」。

根據官方數據指出，中國製造產品在2019年約占美國進口品的18％。為減少對中國貿易依賴，民主與共和兩黨議員現今正在擬定相關提案，然而藥物供應鏈與國防產品去中化，將被列為優先處理的項目。

民主黨眾議員爾肖（Anna Eschoo）與共和黨眾議院布魯克（Susan Brook）計畫向相關委員會提出降低對中國藥物供應鏈依賴的方法。至於共和黨眾議員葛林（Mark Green）則提議政府應提撥資金專門收購與國安相關的關鍵企業。

另外川普政府還考慮編列250億美元的「回流基金」預算，作為把關鍵產品供應鏈移回國內的經費。

(工商 )