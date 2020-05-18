港星阿嬌與「醫界王陽明」賴弘國閃婚又閃離，俊男美女婚姻僅維持14個月就告吹，震驚外界，而婚變消息提早曝光，讓兩人不得不對外公開婚姻現況，但也透露簽了分居協議，因此雙方都只能封口，而事發多日，阿嬌終於更新IG，貼出摟抱照，感性表示希望「一直不變直到永遠」。

阿嬌自婚變消息曝光、又被發現微博遭賴弘國取關後，始終封口噤聲，直到現在IG更新，原來是為了所屬女團TWINS解除封印，慶祝成團19周年，為此曬出歷年來拿到的獎盃，感謝閨密阿Sa及粉絲的扶持，直呼「沒有你們就沒有今天的我們」。

阿嬌笑稱自己花了好大功夫，才在不拍到自己的情況下，拍下所有獎盃，自誇真的很厲害「因為每個獎只有一個都給我拿回家了」，她更貼出摟著阿Sa的照片，對方不但是工作夥伴還是她最好的閨密，陪著她走過風風雨雨，讓阿嬌感性告白：「希望我們的愛和友情一直不變直到永遠」，而阿Sa則在IG貼出歷年專輯集結照，寫下：「我們並非生來就是姊妹，但從一開始就知道，命運讓我們成為知心的姊妹，感恩生命裡有妳」，閨密情讓人感動。

(中時電子報)