我未獲邀參與WHA 美國務院臉書發文聲援台灣 22:432020/05/18 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自美國務院臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 取自美國務院臉書 世界衛生大會(WHA)視訊會議今天登場，台灣未獲邀參與。美國國務院今晚於臉書發布貼文及影片聲援臺灣，強調在新冠肺炎肆虐全球之際「台灣可以幫忙」。 美國務院在臉書以「中國施壓世界衛生組織排除台灣」發文指出，自從2017年，在中國共產黨的壓力下，台灣被拒絕以觀察員身分出席世界衛生組織的會議。在武漢肺炎肆虐的情勢下，越來越多的國家支持台灣參加將於5月18日舉行的世界衛生大會。文末也標註「台灣能夠幫忙」。 (中時 ) #台灣 #世界衛生大會 #美國國務院 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸良性整合 出現一線曙光 04:102020/05/15 兩岸藝文 WHA線上會議台未獲邀 陳時中：積極爭取11月參與 15:142020/05/15 生活 陳時中盼參加11月WHA實體會議 04:102020/05/16 國際大事 「台灣文學之母」鍾肇政辭世 蔡英文：台灣文壇的損失 07:302020/05/17 政治 全球聚焦》台抗疫全球矚目 拓外交新局 07:472020/05/17 國際 世界衛生大會明登場 我方到現在還沒收到邀請函 16:422020/05/17 生活 WHA今登場未邀我出席 吳釗燮：高度遺憾、強烈不滿 14:532020/05/18 政治 我未獲邀參與WHA 府：高度遺憾並譴責 16:232020/05/18 政治 NCC追殺大陸OTT 愛奇藝回應了 17:272020/05/18 財經 台灣重返WHA？苦苓神預測 19:262020/05/18 政治 政治熱門新聞 高雄綠色神祕布條「阿舅要回來了」 網：露出真面目了！ - 政治 盛傳陳菊接掌監察院 高雄人街訪反應超大 - 政治 貪汙扁要特赦、清廉韓被罷免！謝龍介怒喊7字 - 政治 高雄街頭民調 罷韓、反罷韓對決結果好嚇人 - 政治 蔡政府520最新民調出爐！網驚嘆：難以置信... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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