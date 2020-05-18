取自美國務院臉書

世界衛生大會(WHA)視訊會議今天登場，台灣未獲邀參與。美國國務院今晚於臉書發布貼文及影片聲援臺灣，強調在新冠肺炎肆虐全球之際「台灣可以幫忙」。

美國務院在臉書以「中國施壓世界衛生組織排除台灣」發文指出，自從2017年，在中國共產黨的壓力下，台灣被拒絕以觀察員身分出席世界衛生組織的會議。在武漢肺炎肆虐的情勢下，越來越多的國家支持台灣參加將於5月18日舉行的世界衛生大會。文末也標註「台灣能夠幫忙」。

(中時 )