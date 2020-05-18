新冠肺炎嚴重打擊美國經濟，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）受訪時指出，美國第二季經濟緊縮幅度可能超過30％，不過美國不會再經歷一次大蕭條。

鮑爾接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目《60分鐘》（60 Minutes）專訪時表示，美國第二季經濟萎縮幅度可能輕而易舉就達到20％至逾30％，不過第三季經濟可望重返成長。

即便美國美國面臨嚴峻的公衛挑戰，鮑爾指出，美國的成長動能與強健的金融體系，可望為經濟強勁反彈鋪路。

鮑爾表示，美國經濟有很大的機會在第三季回復成長，2020年下半年經濟恢復擴張是合理的預期。不過他亦指出，美國經濟可能無法快速回到疫情前的水準，2020年底前不會回復先前的狀態。

鮑爾受訪時指出：「美國經濟將會復甦，我們會回到2月時的水準，甚至比那時更好。」假設美國並未爆發第二波疫情，經濟可望於2020年下半年穩定復甦，但若要經濟全面復甦，需要讓民眾有十足的信心，而這可能必須等到疫苗問世。

儘管鮑爾認為美國經濟不會重現大蕭條，但他表示，美國勞動市場的慘況與1930年代大蕭條時期相仿，當時失業率最高逼近25％。

在過去2個月申請失業救濟金的美國民眾多達3,650萬人，美國目前的失業率飆高至14.7％。

鮑爾認為美國不會再跌入大蕭條的理由是，聯準會與國會努力救經濟，至今已經批准將近3兆美元的援助款，同時考慮推出另一輪補助。

此外，造成近期經濟低迷的原因不是資產泡沫，或是與基本面相關的理由，而是對抗疫情擴散的封城措施，使得經濟活動急凍。

(工商 )