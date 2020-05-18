嘉義市政府首發的三條電動公車路線，全由國光客運標下，並採用成運汽車製造公司出廠的22輛電動巴士加入服務。其中，第一條「中山幹線」，全長14.9公里，共配置8輛國光客運的電動巴士，預定6月1日先運行，這是嘉義市首次啟動電動巴士的公車服務。

嘉義市政府交通處表示，今年12月將再開闢二條電動巴士服務路線，包括「忠孝新民幹線」，全長14.1公里，配置8輛國光客運的電動巴士，及「光林我嘉線」，全長14.5公里，配置6輛國光客運的電動巴士。

屆時，上述三條路線全開後，共計22輛國光客運的電動巴士，全數加入嘉義市電動公車的營運。至於尖峰時段班次，每15～20分，一班；離峰時段班次，每30～40分，一班。

外貿協會董事長黃志芳等一行，18日至嘉義市參觀預定6月上路的電動公車，並與嘉義市長黃敏惠及市府團隊、成運汽車製造公司董事長兼國光客運副董事長吳定發、國光客運總經理吳忠錫等人，一同上車參觀電動公車內部空間與設施。

黃敏惠指出，智慧宜居城市，從百分之百全電動公車起步，從嘉義市出發，台灣電動公車製造廠絕對有能力進軍海外，打「亞洲盃」與「世界盃」，期望透過外貿協會的協助，能輸出海外，讓嘉市電動巴士的經驗、全球驚豔。

嘉義市是全台灣率先做到100％電動公車運輸網絡的城市，提供第一個全綠能智慧運輸實際運行的公開場域。而更驕傲的是「產業的發展與合作」，因為有國光客運結合產業，打造低底盤、三門式的電動公車，又融入城市美學設計，更具備功能性，包括提供手機充電系統、內裝空氣清淨等。

黃志芳強調，貿協期望將最優質的低底盤電動公車，包含系統營運及場站管理等，都能推廣到國外，甚至讓台灣64個在世界各地的外館，能了解其營運模式，再加以推廣。

(工商 )