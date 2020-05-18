國光客運與成運汽車製造公司結盟！國光客運18日證實，共斥資2.2億元，採購22輛成運自主研發設計製造的電動巴士，這是國光第二次採購電動巴士案。另成運目前正推動包括印度、柬埔寨、馬來西亞及菲律賓等國的電動巴士推動計畫，藉以擴大公司海外電動巴士銷售或營運布局。

這是國光客運2016年斥資近三千萬元，採購華德動能3輛電動巴士，行駛蘇澳新火車站到宜蘭豆腐岬風景區路線-幾米彩繪電動巴士之後，又一次大手筆電動巴士採購案。

與會的外貿協會董事長黃志芳表示，台灣內需產業的產品外銷，一定要有市場「出海口」，而協助業者找到產品市場的出海口，則是貿協的責任。黃志芳透露，在環保意識抬頭下，電動機車及電動巴士的商機，將來會大爆發。尤其，美國小型社區的中型巴士及中型社區的巴士運輸服務，將朝向電動化，因此，他當場允諾將與成運好好合作，讓台灣的電動巴士能進軍美國市場。

據了解，成運董事長吳定發及公司董事-北橋建設、東森房屋董事長王應傑，均身兼國光客運副董事長，讓國光客運與成運汽車製造公司結盟合作，已儼然形成。 吳定發透露，成運的電動車巴士特色，是採取自主研發設計；其中，關鍵零組件的馬達，採用德國廠商輪邊馬達；電池採用日本廠商鈦酸鋰（LTO）電池，充電站採用台灣品牌大功率快充，及台灣IT系統（智慧車機），期許未來可將台灣電巴整廠輸出，至國外市場。

電動巴士的馬達矽鋼片、轉子及定子零組件，未來希望能國產化，以期組成電動巴士零組件供應商的「台灣隊」。

在國外布局方面，成運今年與馬來西亞環境能源部轄屬法人Greentech，及馬台經濟合作協會主席，共同簽訂三方的合作備忘錄，目前正研討合資合作項目，第一階段包括整車輸出、「KD件輸出」及成立行銷／售後服務公司；第二階段，將合資設立電動巴士組裝廠（年產500輛）

另成運已在柬埔寨設立公司及巴士保養維修廠，目前與暹粒政府洽談合作，規劃將暹粒（吳哥窟）境內巴士，納入全面電動化，打造當地為綠色智慧觀光城市。無獨有偶，菲律賓電力公司有意向成運購買電動巴士，目前雙方正在接洽中。

吳定發透露，公司預定今年底到明年初，第一批電動公車，將出口到東南亞國家，但因要配合各個國家的左、右駕規格設計，公司目前已做好相關準備工作。

(工商 )