國民黨革實院長羅智強的網路節目「未來沙龍」，今晚訪問國民黨主席江啟臣。羅第一個問題就是「上任71天，成就感多，還是挫折感多？」江以苦笑回答「你認為呢？」青年也詢問江啟臣「很多年輕人，因為共產黨比較希望國民黨當選，就支持民進黨，這個邏輯很直觀，如何回應？」江則苦笑反問「共產黨有比較希望國民黨當選嗎？他每次選舉在打那一個黨？」

對於國民黨被貼上的「親中」標籤，江啟臣說，形象是在一次次的事件中累積，國民黨必須要堅定自己的價值，當這個價值被扭曲的時候，不論是對民進黨，或是對中共，都要勇敢出來捍衛。

羅智強今晚和三位青年提問人，聯合訪問江啟臣，分別是曾在江啟臣辦公室實習的張子婕，丁守中前發言人楊植斗，以及改革委員會「青年參與」組的委員須予謙。羅智強笑說，本集由前實習生訪問前老闆，可以說是「實習生的逆襲」。

被問到「主席上任71天，挫折感大還是成就感大？」江啟臣以「你認為呢」開場，並笑說來參加這個節目，成就感就大。「改革剛開始，會有挫折、阻礙、撞牆，但是慢慢的，就會理出一些頭緒來。」但過程中很重要的，「是溝通」。江啟臣說，「改革是手術刀，要很精準，該拿的拿出來，該放的放進去。」

而對剩下1年的任期，江啟臣不諱言，「有很大的時間壓力」，他說重要幹部的年輕化已經完成，海選的科技長也到位。接下來，改革委員會的決議，有結論後經中常會到全代會通過，可以在未來半年內完成。「至於任期之後，中長期的目標，例如青年的培養，財務的健全，這是一環扣一環，不是現在去做就能改變。」

對於青年提問，改革委員會的決議，還是要經過黨現有的權力機制，會否限制了改革的範圍？江啟臣回答「改革有理想，也有現實，跟最後落實的差距。」所以改革委員會結束之後，他要花兩個月的時間，到各地基層跟黨代表說明，才有可能在接下來的全代會，通過議案。「不用也不用太灰心，目前國民黨內外在的氛圍，民眾跟黨員，都是期待改革的。」

對於社會矚目的「數位諸葛亮」海選，江啟臣說，一開始大家都覺得，來亂的一定很多，沒想到後來「來亂的也變成來幫的」，每一位報名者，不論專業能力如何，「都感受得到來幫國民黨的誠意」。

羅智強也盛讚國民黨的「數位科技長」簡勤佑，說上次《未來沙龍》把江啟臣的名字打錯，結果民進黨的網軍不分青紅皂白，就賴給簡勤佑，沒想到簡勤佑完全沒有辯解，就把鍋揹在身上，向網友道歉。「我發現簡勤佑不只是數位諸葛良，還是數位藺相如，EQ非常高，我認為他一定會有很好的表現。」

江啟臣也大力肯定簡勤佑，江啟臣說「如果年輕人在國民黨沒有犯錯的空間，那還有誰敢來這個黨？」

而對於6月6日的「罷韓」，國民黨應該如何因應，江啟臣說，尊重韓市長的決定，但是要把「被賦託的任務」，也就是高雄市政做到最好。「韓國瑜是國民黨黨員，有沒有得到民眾的肯定，跟黨是一體的，我們一起面對，共同承擔。」

(中時 )