隨著疫情防控進入常態化，為更好滿足發行人舉辦現場上市儀式的需求，進一步提高市場服務水平，上海證券交易所將於5月19日恢復現場上市儀式活動。當日掛牌的晶科科技將敲響疫情發生以來第1聲現場上市鳴鑼。

為嚴格落實常態化疫情防控要求，上交所表示，將嚴密做好儀式現場保障及統籌工作，將各環節防控要求落實落細、確保安全；在現場上市儀式重啟初期，每家上市公司來賓人數限定在30人以內；如當天同時有2家公司舉辦上市儀式，則每家公司來賓人數限定在20人以內。

此外，上交所也將根據疫情防控情況適度調整來賓人數；同時，上市公司來賓也需提前做好健康申報，在現場活動舉行期間盡量減少人員聚集和肢體接觸。

在總結前期「網絡上市儀式」成功經驗的基礎上，在現場上市儀式重啟的同時，線上儀式仍將保留，發行人可自主選擇親臨交易大廳觀摩儀式或舉辦線上儀式，充分體驗上交所更多元、更便捷的市場服務。

(旺報 )