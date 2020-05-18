原PO形容「涵洞看起來有夠陰森，好像是往另一個世界的路」，他詢問大家「遇到這種涵洞該騎過去嗎？」(圖/摘自批踢踢)

網路上經常有網友分享台灣詭異道路與奇怪巷弄，近日就有人在批踢踢上分享一張照片，他說自己因為迷路所以跑了一堆很難走的小路，等他Google後才大概知道回家的方位，沒想到在回家的路上看到這一個詭異的藍光涵洞。原PO表示不走這涵洞就要繞路，讓他相當猶豫到底該不該騎過去，而他也拍了照片與眾網友分享。

原PO在批踢踢上貼出照片並表示，他日前去朋友家附近吃宵夜，騎車回家時不小心迷路了，跑到一堆很難走的小路去，他透過 google 查詢後大概知道回家方位，沒想到在回家的路上看到一個涵洞，不走這涵洞就要繞路。

原PO形容「涵洞看起來有夠陰森，好像是往另一個世界的路」，他詢問大家「遇到這種涵洞該騎過去嗎？」網友一看照片後熱烈討論，許多人打說「記得別回頭看」、「上次有個人也問了一樣的問題，後來就…」、「可以回到過去的樣子」、「最多熄火而已ok der」、「沒看到有人在坐在那邊？」、「騎過去之後記得不要亂吃東西，會被變成豬」。

不過也有專業網友指出，「認真回，裡面其實常有遊民過夜」、「騎過去的時候千萬別在中途調頭，因為隧道有點小，要一次調頭很難」、「這個中壢超多，我高中每天騎腳踏車經過上下課，會有一些遊民長期住在裡面」、「有的晚上還沒有燈勒」、「你是不是沒走過晚上沒燈的隧道啊」。

(中時電子報)