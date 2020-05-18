中選會主委李進勇今在立法院內政委員會報告高雄市長罷免案時，舌戰國民黨群雄。左一句「我是選務總舵手」，右一句「我是當仁不讓」，豪氣干雲，頗有捨我其誰的氣勢。但李進勇掌握中央資源，以國家級陣容對地方發起攻勢，這場戰爭不論如何，已留下被後人嘲笑的印記。

李進勇日前拍胸脯，以項上人頭擔保，一定會籌措到預定的1823處投開票所，否則「頭剁給你」，因此被譏諷為「罷韓總剁主」。

外界認為李的「剁頭說」是在恐嚇地方公務員，但他的解釋，竟說如此解讀的人，是不懂閩南語，是一種文化歧視。堂堂中央部會主委，竟能夠把「質疑剁頭說」解釋成「文化歧視」。讓人不禁讚嘆李進勇不愧是曾任法官的「國之棟樑」，把「官字兩個口」的奧妙，發揮到淋漓盡致。

「古有死諸葛嚇走活仲達」，今有李進勇舌戰眾藍委，非常了得。他今天一句「哪一個法律說我不能南下高雄？我還要再下去喔。」把國民黨立委陳玉珍辯到接不下話。

當藍委要回歸依法論法，和李進勇爭論「《選罷法》並未規定選舉與罷免的投開票所要一致。」李進勇又搬出道德大旗，「選務良心，這是服務選民的高標準。」實在令人大開眼界。

李進勇的口才確實令人折服，然而，不論再怎麼辯，也無法改變中央強勢凌駕地方選務之實。中選會總是宣稱「只負責選務」，但看在民眾眼裡，中選會負責的，恐怕是「非我族類的選務」。

(中時 )