孫文學校總校長張亞中在臉書發表一篇題為《蔡英文第二任的兩岸路線已經清楚了》的文章，以下為其全文：

了解一個人，可「察其言、觀其行」。

「察其言」意指不僅是那個人當下說了甚麼，還包括那個人以往對自己說了甚麼？對別人又說了甚麼？蔡英文以往說了甚麼，大家都很清楚，目前大家在看，520蔡英文會說甚麼。

「觀其行」意指不僅是做了甚麼事，還包括用了哪些人。

520後的新人事出爐了。現任的外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通全部留任。這代表蔡英文第一個任期的「兩岸敵對」、「親美抗中」路線，未來不會改變。

現有的基本教義派教育部長潘文忠仍舊續任，這代表「去中國化」的歷史教育會繼續延續。

國安會秘書長由國民黨培養的職業外交官李大維，換上了律師出身，替綠營打官司的顧立雄。顧立雄雖然是外省第二代，但他以往的所言所為顯示，他是東廠的做手、台獨的鐵桿；他不僅恨國民黨，「仇中意識形態」更已深入骨髓。未來他領導的國安體系將落實蔡英文不方便說，但卻是心中所要的政治路線。

總統府發言人換上了原住民「谷辣斯‧尤達卡」。「谷辣斯‧尤達卡」這位女性，堅持官方或新聞媒體要用她的羅馬拼音「Kolas Yotaka」，而不許用漢字，這就是她的國族立場。

蔡英文520有關兩岸關係的談話似乎已不重要，用哪些人已經清楚地表明了蔡英文的意識形態、國族認同、兩岸關係與對外關係的政治立場。

(中時 )