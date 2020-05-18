英國和歐盟脫歐談判取得進展。英國內閣辦公室部長戈夫周日表示，如果歐盟做出妥協，英國將能夠與歐盟達成退歐後的貿易協議。

英國在今年1月31日退出歐盟，但過渡期在今年年底到期前，其作為歐盟成員國的主要條款仍有效，雙方有時間就自由貿易協議展開談判。英國和歐盟的首席談判代表上周都對最新一輪談判做出悲觀評估，稱另一方必須做出讓步，談判才會取得進展。因投資者擔憂貿易談判的狀態，英鎊跌至逾一個月來的低點。

談判陷入僵局加大了達不成協議可能性，在全球因應新冠疫情的經濟影響之際，這可能損害全球貿易。

路透報導指出，談判的主要癥結點在於所謂的"公平競爭環境"規定。歐盟表示這些規定是必要的，以確保英國不會降低標準，成為泰晤士河畔上的新加坡。不過，英國拒絕接受這些規定，表示一旦脫歐不再遵守屬於歐盟的法律規範。

戈夫表示，"我們已向歐盟清楚表明，無法就這些規定達成協議"，"但我相信仍會達成協定。這只需要歐盟展現出一定程度的靈活性。"

不過，做為與英國接壤的鄰國，愛爾蘭外交貿易部長科文尼表示，英國必須在公平競爭環境問題上有所進展，才能打破僵局。

"英國堅持不會放鬆經濟監管，同時又期待獲得對歐盟單一市場的自由准入，除非英國改變這種策略，否則我認為我們將繼續在這些談判中面臨實際的困難，"他補充說。

英國星期日郵報(Mail on Sunday)報導稱，如果在15天內開始的下一輪談判沒有進展，也就是歐盟不改立場，倫敦準備徹底抽身。

(中時 )