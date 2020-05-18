前農委會主委、宜蘭縣長林聰賢確定接掌中央畜產會，預計明日宣布就任，農委會副主委黃金城證實，行政院在一個多禮拜前同意這項人事異動，過去他自己是兼任董座不支薪，但中央畜產會作為一個產銷調節的組織，還是要由林聰賢這樣的專業人士執掌，應較能發揮作用。

黃金城指出，由於過去自己是兼任中央畜產會董座，通常是有空才會過去，但作為一個產銷調節、禽畜產品衛生督導的法人組織，還是要由專業人士來督導較為完善，林聰賢過去擔任過農委會主委，包含非洲豬瘟、口蹄疫等問題都有參與到，因此畜產對他來講並不陌生。

黃金城透露，政府的法人有一定的薪資標準，根據中央畜產會的組織章程，董事長的薪資級距在15～17萬之間，但確切數字還須待周三的董事會討論後才能確定。

現任農委會畜牧處長張經緯，曾在林聰賢擔任宜蘭縣長時任職機要秘書，他對此項人事異動也表示樂見，期盼林聰賢上任後，中央畜產會能持續就畜禽產業產銷調節，以及食安的檢驗量能加以精進，除穩定供需外，整體禽畜產業以及汙染防治也要有所改善，讓民眾能繼續吃到安心、健康、衛生的農畜產品。

(中時 )