要說世界上最大的動物，相信許多人都會說是藍鯨。的確，藍鯨是目前世界上最大的動物，但是如果說有史以來最大的動物，那藍鯨可能就要讓位於恐龍時代的易碎雙腔龍了。

易碎雙腔龍，存活於15000萬至14500萬年前的侏儸紀時代晚期，最早是由古生物學家愛德華．德林克．科普聘請的一位化石收藏家在1877年的美國科羅拉多州所挖掘的，牠是目前人類發現的最長、最重的恐龍。

據了解，易碎雙腔龍的體長為60至80公尺，身高為10至15公尺，平均體重為180公噸，而最大的體重可能達到220公噸左右，無論是體長還是體重都超過藍鯨。

易碎雙腔龍在發現之初，因牠的化石非常脆弱，所以發現的都是一些小型或不規則的化石碎片，後來科學家通過技術手段最終確定，牠是存在的，並且體型非常巨大，而且它可能和另一個恐龍界的「巨無霸」梁龍是近親，但要比梁龍更大。

不過，雖然易碎雙腔龍體型巨大，但是牠們卻以植物為主食，有科學家推測，牠一次性可能吃下好幾10公噸的植物，只有這樣才能夠滿足牠們的能量消耗；然而，因為目前所發現的易碎雙腔龍的化石還是非常少，所以有關易碎雙腔龍的研究仍在持續中。

(旺報 )