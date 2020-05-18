清朝是中國帝制時代的最後一個朝代，隨著清朝覆滅，舊制度底下的人們，生活各方面也受到難以想像的衝擊。以讀書人來說，過去考科舉、求功名是出人頭地的最主要出路，但清朝滅亡後，讀書人頓時失去門路。那有人知道清朝的最後一位狀元是誰呢？他又去了哪兒嗎？

中國最後一位狀元叫劉春霖，1872年出生在直隸省河間府肅寧縣，自幼家境貧寒，母親是知府女僕，父親是衙役官差，不過他天資聰明，學業長進很快，因此，便在公元1904年7月，清朝舉行了最後一次的科舉考試，劉春霖自然也參加了。

不過關於他高中狀元，實屬偶然。當時慈禧正在準備70大壽，想從科舉當中討一點吉兆，慈禧就翻看中榜的試卷，慈禧發現第一名字跡流利清秀、文詞華麗，這讓慈禧很開心，但是一看到試卷上的考生名字，心中肝火頓時冒了上來。

原來，這名試卷的主人名叫朱汝珍，一看到「珍」字，慈禧就想起了珍妃，加上他又是廣東人，又讓慈禧想起了天平天國之亂，因此慈禧越看越生氣，就翻開了第二名的試卷，此人就是劉春霖， 「春霖」兩字含有春風化雨，甘霖普降之意，這一年又是大旱，急需一場雨。

慈禧心中歡喜，就將他圈定，劉春霖就成了第一名，朱汝珍的名字雖然沒有抹去，但只能居於第二，可惜第二年科舉制就廢除了，劉春霖也成了中國歷史上最後一位狀元。就在辛亥革命後，袁世凱為了實現復辟，多方招攬清朝遺老，劉春霖也在其中。

劉春霖擔任總統內史，每天為袁世凱編錄一篇歷代黃帝的言行錄供他賞讀，袁世凱去世後，他就辭職閒置在家，雖然是舊時代的狀元，但他對百姓極為關心。1933年，黃河水氾濫時，劉春霖就組織募捐讓河北百姓移民；1934年，偽滿洲國鄭孝胥邀請劉春霖出任要職，但被他嚴詞拒絕。

劉春霖在古文學、史學、金石學都有很深的造詣，書法更是自成一家，晚年也是靠著賣文生活，他的書法法圓勻平正，為典型的館閣體，其中，小楷最為出名，民國時期，因此也有「大楷學顏（真卿），小楷學劉（春霖）」的說法。

劉春霖也出版了一些小楷字帖《大唐三藏聖教序》、《文昌帝君陰騭文》、《閑邪公家傳》、《蘭亭序》等，從傳世的作品看，他隸、真、行、楷書都有著獨特的風格，美國利爾美術館中就收藏了多件作品。

(旺報 )