網友指出，「滅霸」是大陸用語。（取自「文翔政論」臉書）

高雄巿議會民進黨團18日質詢高雄巿長韓國瑜，民進黨團幹事長陳致中則以漫威漫畫的角色「滅霸」，諷刺韓國瑜「消滅罷免」，尤其從下令教育局不能借學校當投開票所，到現在叫大家不要出來投票，形同韓式恐怖，最後陳致中還要送滅霸的手套給韓，但韓國瑜拒絕。

不過有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》笑稱，「滅霸」其實是大陸的翻譯，台灣是直接翻成「薩諾斯」。「吼～～～抓到陳致中舔共，用大陸用語！！」

按「薩諾斯」是漫威「復仇者聯盟3」的反派角色，實力完全輾壓超級英雄，最後獲得絕對勝利！

(中時電子報)