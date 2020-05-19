繼星巴克、肯德基之後，大陸茶飲品牌喜茶也要推出自己的人造肉漢堡了。喜茶官方微博18日宣布，喜茶聯手星期零（STARFIELD）推出的人造漢堡「未來肉起司堡」正式上線，喜茶全國配備烤箱的門市均有該款產品出售。

據悉，這款「未來肉起司堡」售價25元（人民幣，下同），是喜茶首次與大陸廠家星期零合作；漢堡以大豆蛋白為原料，每100克植物肉的熱量僅為真牛肉的一半。

目前，市面上的造肉分為植物肉和細胞肉兩種，前者是植物蛋白轉化而成，後者則是通過動物幹細胞培育獲得；後者成本過高還未實現商業化，所以市面上所流行的人造肉主要是植物肉。此次喜茶推出的「未來肉起司堡」也是如此。

根據天眼查數據顯示，星期零STARFIELD是一家植物成分人造肉研發生產商，其品牌所屬於公司深圳市星期零食品科技有限公司，成立於2017年5月；目前，星期零STARFIELD以大豆為主要原料製造人造肉；今年3月，星期零STARFIELD獲得了來自愉悅資本、經緯中國投資的數千萬元Pre-A輪融資。

目前，各大餐飲品牌推出植物人造肉產品已經不是新鮮事；在剛剛過去的4月，肯德基和星巴克相繼推出了自己的人造肉食品；肯德基在廣州、深圳、上海三地的3家餐廳推出「植培黃金雞塊」，星巴克則推出了「星善食」主義人造肉菜單。

在新式茶飲品牌中，奈雪的茶也在早前試水了人造肉。2019年11月，奈雪的茶旗下的奈雪夢工廠在深圳開業，開業當天推出了3款人造肉，上架1個多小時便售罄。

不僅前端餐飲品牌的發力，後端供應方也在躍躍欲試。除了大陸老牌人造肉企業齊善、鴻昶，也有珍肉、星期零、Starfield等一眾新秀的加入。業內人士表示，1次2次的人造肉產品售罄是一個好的開始，但想要實現長期發展還有很長的路要走，除了要滿足「民以食為天」的大眾口味、逐漸平價化的消費需求，還需要在監管上回答「人造肉到底是不是肉」等問題。

(旺報 )