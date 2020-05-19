全台第一家點餐送菜通通「零接觸」的日料來了！位在台中的「大漁まぐろ壽司」光是裝潢就超氣派，更引進日本最新的流れ鮨（Negarasushi），將迴轉壽司現做後，運用輸送帶精準送達包廂。在成本用料上更是下重本，使用品質等同高級日式料亭的新鮮鮪魚，老闆江俊民更強調：「在日本，老饕們都是以鮪魚的鮮度與品質來評斷一家壽司店良窳！」

走進餐廳，迎面而來的是一長排存養活跳海鮮的水族箱，老闆強調：「我們嚴選來自日本和台灣各地的新鮮海產，例如東港的紅喉、澎湖的野生明蝦、紅腳龍蝦、青魽、透抽、石居小章魚，日本北海道的干貝、馬糞海膽，富山灣的白蝦、螢烏賊，以及南非的活鮑魚等等。」

鮪魚控吃起來！多達15種熟成鮮味霸氣直送包廂CP值超高（圖／楊婕安攝）

店內菜單光是「鮪魚系列」就多達15種，有握壽司、手卷、軍艦和鐵火細捲等，風味則有炙燒、加味、山藥掛、海膽等變化，店內常態提供的黑鮪魚則採用自日本進口的西班牙黑鮪。店內使用的大目鮪、黃鰭鮪等皆為台灣近海捕撈、外銷日本的生鮮高級品，鮪魚以活締方式處理放血保鮮，並全程低溫冷藏。在進貨之後視魚大小放在攝氏零下2~0度的低溫冷藏室環境中以冰溫熟成4-7天，讓魚肉的旨味更加提升，唯有冷藏進貨才能做到冰溫熟成，饕客們絕不能錯過！

客人透過平板電腦點餐，除了依「壽司」、「刺身」、「一品料理」、「飲料甜品」等類別挑選，也可按照「今日鮮賣」去點，今天餐廳進了什麼現流鮮魚一目瞭然！而壽司從40元起至200元不等，想喜歡嘗鮮的人請必點「板前長推薦」！集結了星鰻、鮮干貝、胭脂蝦、鮭魚卵、海膽、白肉魚和鮭魚等7貫人氣口味握壽司，CP值超高。

鮪魚控吃起來！多達15種熟成鮮味霸氣直送包廂CP值超高（圖／楊婕安攝）

「本鮪魚三味」請鮪魚控一定要試試！有油花豐富卻不膩口的日本進口黑鮪魚「極上大腹」，和以近海野生大目鮪或黃鰭鮪製成的「加味鮪魚」魚肉經特調醬汁輕漬、入口帶柚子清香，最後是取「鮪魚」中段製成的握壽司，油脂較少、口感清爽，三種風味一次滿足。

鮪魚控吃起來！多達15種熟成鮮味霸氣直送包廂CP值超高（圖／楊婕安攝）

愛吃生魚片的朋友們，則不能錯過「大漁特別推薦」！集合季節甜蝦、海膽蘿美卷、鮮干貝、鮪魚、鮭魚、白肉魚和透抽細麵等多道鮮美生魚，各具口感、滋味甘美，尤以澎湖透抽施以極細刀工切成的「細麵」軟糯香甜，令人印象深刻。

鮪魚控吃起來！多達15種熟成鮮味霸氣直送包廂CP值超高（圖／楊婕安攝）

在創意料理方面，「白魚紫蘇揚」以日本進口的紫蘇葉捲起口感纖細軟嫩的白肉魚酥炸而成，咬開時濃濃的紫蘇香氣搭配魚肉鮮美，是老少咸宜的小點。而產地直送的「炸澎湖小石居」是澎湖特產的小章魚，肉質厚實彈牙、海味鮮濃，佐上微酸的日式美乃滋堪稱絕配！

鮪魚控吃起來！多達15種熟成鮮味霸氣直送包廂CP值超高（圖／楊婕安攝）

(中時電子報)