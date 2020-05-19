運彩足球場中 買不讓分勝高賠的時機

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

之前有跟大家談過運彩足球場中「買大」及「買小」高賠的時機，今天再來跟大家談一談場中「買不讓分勝」高賠的時機。

運彩「場中投注」(Live Betting，俗稱走地)是一場比賽開始後消費者可以邊看著比賽邊投注的方式，既刺激又好玩，有很多消費者喜愛，各項玩法的「賠率」(Odds，中獎時可獲得投注金額的倍數)會隨著比賽進行的情形產生變化，以足球「不讓分」玩法來說，場中的賠率主要會受到「當下進球的情形」以及「比賽還剩多少時間」(距法定比賽時間結束的分鐘數)等因素波動。

運彩「場中投注」說明。(台灣運彩提供)

以2/29「阿德雷德聯(客)Vs. 墨爾本勝利(主)」足球場中「買不讓分主勝」賠率走勢為例，賽前賠率為1.60倍，比賽剛開始微幅上調至1.65倍，進行到7分鐘時由於客隊先踢進1球，此時「不讓分主勝」賠率瞬間升到2.65倍，因為之後主隊必須比客隊多踢進2球以上才能把這場比賽逆轉勝，難度相對高，機率降低的結果使得賠率向上提升，隨著2隊沒有再進球且離比賽結束時間越來越近，「買不讓分主勝」的賠率逐步上升到4.75倍，比賽進行到57分鐘時主隊踢進1球，扳平比數，主隊獲勝的機會提高了，賠率因而降到2.1倍，後續隨著比賽結束時間的逼近，主隊進球獲勝的機會越來越低，賠率也呈指數性向上飆升到6.75倍，最後主隊在傷停補時的時候踢進1球，以2比1獲勝，這中間所有「買不讓分主勝」的朋友們全數中獎，但同樣「買不讓分主勝」，有人只拿回1.60倍的獎金，也有人則是大大抱回6.75倍的獎金。

阿德雷德聯Vs-墨爾本勝利足球場中賠率走勢。(台灣運彩提供)

所以，同樣看好「不讓分主勝」的消費者，在不同的時間及情境下買到的賠率都不盡相同，大體上「買不讓分勝」的賠率往往會在「球隊落後或平手的情況下」且「比賽結束時間逼近時」飆高，所以喜歡投注高賠的朋友們，可以把握這個投注時機，有機會抱回高額獎金。

(中時電子報)