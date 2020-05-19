對許多投資人而言，今年的台股有如雲霄飛車，受到新冠疫情衝擊，全球經濟出現衰退疑慮，加權指數從今年元月上旬的12197點跌到今年3月下旬的8523點，大跌3674點！隨後在各國政府出手救市、以及各國央行推出寬鬆政策下，指數由8523點一路強彈至11039點，反彈了2516點，已超過跌幅的1/2位置；許多敢進敢出的朋友們不僅避開千點殺盤，並從底部進場，掌握到這波反彈！

先前提及的「贏家永遠看到希望，看著絕望只能甘於平庸」正是這些朋友的共同特徵，讀完兩萬字看空報告的人永遠不懂底部買進200萬股票的贏家，他們眼中到底看到了什麼契機。事實上這是數字魔術：假如你一檔股票買在50，跌到10元，隨後反彈到20元；套在50元的人或許以為：反彈20%有什麼用？但對於10元進場的人來說，卻已經獲利100%！賺大錢要靠數字魔術，你想通這個道理了嗎？

近日隨著520總統就職日將至，台股也在大漲一段後進入11000點附近震盪。究竟大盤會漲？或是會跌？對於一個實戰操盤手而言，並非最重要的思考方向，正確的想法是如果上漲了該怎麼做？要買什麼股票？買在什麼價位？買多少金額？買進去後如果走勢不如預期該如何處理？反之，如果下跌了該怎麼做？這些才是操盤手的想法。

大盤是個股的總和，以多方為例，大盤要上漲通常要有個股表態，這當中通常是權值股扮演領軍上攻的角色，哪一檔權值股的上漲的時間與幅度能略領先大盤，就能定調其為本波的指標股，如電子股常見的台積電、鴻海、聯發科、大立光，金融股的富邦金等，一旦確認大盤由誰表態進而領軍上攻，往往跟這檔股票同族群、同概念、同供應鏈、同產業上下游等的個股，都會隨之而起，這當中就會出現贏家正在等待的契機。

有時領頭羊的股票不一定由權值股擔綱，而是由具熱門概念的多檔中小型股衝前鋒，如這次防疫股，呈現的是一種類股輪漲的現象，如試劑、口罩、疫苗、體溫計等這一類型的輪番表態。這時對操盤手而言，觀察誰是領先落底、領先表態、領先越過高點的股票，從中找出強勢股來操作，即是最重要的一件事，這道理很簡單：如果連在強勢股都賺不到，又怎麼能在弱勢股裡賺到錢呢？

與其擔心經濟會不會衰退、景氣會不會下滑、疫情會不會再升溫等，不如用心觀察盤面，想辦法賺到錢。因為我們知道當經濟衰退、景氣下滑、疫情再升溫時，只有賺到錢的人才有能力幫助更多人，而不是寫了兩萬字看空報告的人。

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

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(中時電子報)