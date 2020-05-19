大樹及旗山的玉荷包荔枝，高雄首選平台台灣訂貨日本宅配到家，朋友阿～錯過就再等一年！(影/韓國瑜FB)

高雄玉荷包的採收期快到了！高雄市長韓國瑜跟高雄市農業局長吳芳銘合體開職播，2人推薦大樹及旗山的玉荷包荔枝。韓國瑜臉書粉專直呼：「朋友阿～錯過就再等一年！」。

「去年沒吃到，今年吃到飽。不要再錯過，錯過等明年。」高雄市長韓國瑜農業局長，即便疫情當前，仍不忘行銷高雄農產品。他與吳芳銘合體開直播推銷大樹及旗山的玉荷包荔枝。

高雄首選玉荷苞，爆漿的甜蜜滋味，皮薄果肉豐厚，肉質甘甜帶微酸，白嫩Q彈，果核小，果棘深，色澤紅潤， 果香濃郁。

韓國瑜說，去年玉荷包產量少，今年豐收，有6成左右的生產量，約有1萬5000多公噸，但產期很短，約只有兩個星期多，請大家要把握。他也狂推說「特級是大顆頂級非常大顆」。

吳芳銘表示，「去年吃不到，是天氣的問題，今年沒吃到，是你的問題，趕快下刀手，千錯萬錯不該錯過！」

許多韓粉也分享影片，留言直呼「高雄首選平台大塞車了！」、「高雄的玉荷包真的很好吃，我要來揪團採購了！」、「市長推薦，立馬下單買了頂級3盒，力挺市長」、「當季新鮮的節令貴妃果玉荷包請別錯過呦」、「最棒的市長，最優的吳局長，加油」。

(中時電子報)