大陸5G建設再推進。上海申通地鐵集團與上海電信、上海移動、上海聯通、上海鐵塔18日簽署戰略合作框架協議並舉行開工儀式，在上海地鐵5G系統建設與融合應用兩方面展開合作。上海申通地鐵集團表示，本次5G系統建設，預計施工周期6個月，力爭在今年進博會前完成全市297個地下車站站廳、站台的5G網路覆蓋。

此外，還將在地鐵安全管理、運營服務、設備智能運維等方面探索5G創新應用。

事實上，早在去年進博會，申通地鐵集團與電信運營企業在「三線三站」即開展了5G＋智慧地鐵創新示範應用，並發布《5G＋智慧地鐵白皮書（2019）》，在探索智慧化軌道交通服務方面邁出了開創性的一步。

在此基礎上，18日正式揭牌成立「5G＋智慧地鐵應用創新示範基地」，全力推動以軌道交通為場景的應用開發和先行先試，在基礎建設與融合應用上兩翼齊飛、相輔相成。

據澎湃新聞報導，上海地鐵5G覆蓋正式開工，是以5G為首的「新基建」戰略全面部署以來，上海軌道交通和通信行業的一次重要合作，是傳統與新型基礎設施融合發展、推動城市基礎設施高質量發展的新開端。目前，上海正加快5G網路建設，至4月底，已建5G室外基地台和室內小站均超過1.9萬個。

為實現「3年任務2年完成」，今年上海全市5G建設總投資近100億元人民幣，將累計建設3萬個室外基地台和5萬個室內小站；至年底，全市5G平均下載速率將超過200Mb，在國展中心、主要商圈等網路深度覆蓋區域平均下載速率將超過500Mb。

(旺報 )