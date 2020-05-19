有「鼓林萌主」封號的歌手陳曼青，18日在台北舉行全新單曲〈I Love You你懂不懂〉發表會，是她出道22年來首次推出個人單曲，自嘲是被樂器耽誤的「鼓詼級」歌手。

陳曼青出席新單曲發表暨關懷失智長者公益記者會。（盧禕祺攝）

出道22年，7歲學琴、10歲參加歌唱比賽、12歲起開始學鼓及自學吉他，19歲就考取街頭藝人執照，國中、高中受音樂教育，出道至今，一起合唱過歌曲的藝人超過20位，像是港星錢小豪、阿沁老師等，也曾加入女團。

星光超偶五燈獎全上過

她從小就參加大小比賽，像是《超級偶像》、《超級星光大道》等，甚至《五燈獎》都有她10歲的稚嫩模樣，演唱陳淑樺〈夕陽伴我歸〉；在參加中國選秀節目《我看你有戲》時，更讓評審馮小剛導演讚不絕口，國際巨星成龍都也上台和她一起彈唱。

左起：劉明峰、陳曼青、莊景雲。（紅心字會提供）

陳曼青全新單曲〈I Love You你懂不懂〉為劉明峰原唱，莊景雲認為陳曼青詮釋得很不錯，「她的聲線與她這些年來的情感歷練，正是足夠好好詮釋這首作品的最佳時機。」

陳曼青也受到紅心字會的邀請，擔任失智症友善大使，藉該曲鼓勵失智症患者能夠發揮潛能、維持尊嚴，也為家庭照顧者打氣，打破對失智症的迷思、翻轉失智就是「癡呆」的印象。陳曼青說：失智不是老人專利，任何人都可能罹患失智症，都需要社會大眾的包容、接納和關懷。

記者會上陳曼青還進行「舉重」裝上象徵520公斤的槓鈴，以抓舉的方式，期待一肩扛起復興音樂界的使命，疫情期間仍傳遞愛的大能，讓新歌點閱一定突破200萬。

(中時 )