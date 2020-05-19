因應新冠肺炎疫情，為減少群聚風險，樹林警方利用視訊方式實施交通安全宣導，避免面對面接觸，增加感染風險，向本轄柑園國中七、八年級師生宣導各項交通安全及防制酒後駕車、取締危險駕車、噪音車專案。

樹林警提醒校園師生注意交通安全及宣導危險駕車的危險性，交通安全宣導不因疫情叫停，但為了防止群聚造成傳染風險，本次樹林分局規劃全程以視訊會議方式進行，搭配實際交通事故影片案例宣導，透過各班級視訊系統讓大家記憶深刻，獲得熱烈迴響，分散宣導效果也相當好。

樹林警分局長張明和表示，近來新冠肺炎在全球造成嚴峻疫情，我們很幸運身處台灣，有效分散群聚控制疫情，但生活日常交通安全仍需持續的教育宣導，本分局此次創新作為透過視訊方式宣導交通安全，除避免造成師生群聚感染風險，且透過視訊方式將生動活潑交通安全及事故影片案例宣導，灌輸正確安全交通觀念，遵守交通規則，降低事故發生。

(中時 )