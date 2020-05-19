美國股市今天在Moderna新冠肺炎疫苗開發有效好消息的激勵下開高走高，道瓊工業指數終場大漲911.95點。投資人對新冠病毒疫苗的樂觀情緒，一洗上週跌勢陰霾。

道瓊工業指數收盤大漲911.95點，漲幅3.85%，收在24597.37點。

S&P 500指數收盤大漲88.12點，漲幅3.08%，收在2951.82點。

那史達克指數收盤大漲220.27點，漲幅2.44%，收在9234.83點。

Moderna表示，新冠病毒疫苗第一階段報告結果「正向」，經過兩劑治療，所有45名試驗參與者均已出現病毒抗體。分析師認為，疫苗開發有效的好消息，激起了人們對新冠病毒疫苗的樂觀情緒，道瓊今天開盤上漲近700點後一路走高。

航運相關類股更受這項消息激勵大漲。迪士尼股價上漲6.6％，米高梅度假村上漲10.1％，郵輪運營商嘉年華（Carnival）暴漲17.2％，達美航空和聯合航空的股價均上漲13％以上。

銀行股也普遍上漲。富國銀行（Wells Fargo）上漲超過8％，而美國銀行（Bank of America）和花旗集團（Citigroup）的也上漲6％以上。摩根大通（JPMorgan Chase）上漲4.5％。

美國聯準會主席鮑爾接受在哥倫比亞廣播公司60分鐘專訪的說法也增加市場看漲情緒。

他表示，「我們還有很多事情要做以幫助經濟。我們已經竭盡所能，但我們的彈藥遠不止於此，我們可以做的事情沒有任何限制」。鮑爾還表示，他對美國經濟將從當前的情形中恢復過來抱有“高度信心”，但他也警告說，在新冠疫苗生產完成之前，美國經濟可能無法完全恢復。

隨著各國政府逐步放鬆防疫封鎖措施，疫情對世界經濟的衝擊逐漸趨緩，歐股三大指數今天也大漲4%-5%。

倫敦FTSE 100指數收盤大漲248.82點，漲幅4.29%，以6048.59點作收。

法蘭克福DAX 30指數大漲593.70點，漲幅5.67%，收在11058.87點。

巴黎CAC 40指數大漲220.71點，漲幅5.16%，收4498.34點。

(中時電子報)