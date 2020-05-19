繼日前提出消毒水殺新冠病毒的說法後，美國總統川普今天又語出驚人，他坦承最近一直在服用瘧疾用藥「羥氯奎寧」(hydroxychloroquine），來預防冠狀病毒。對於「羥氯奎寧」的療效，科學界指出，目前仍待證實，盲目推廣恐導致深遠的危害。

川普今天表示，服用有爭議的藥物「羥氯奎寧」(hydroxychloroquine），來預防冠狀病毒。

川普日前提出注射消毒水殺新冠病毒的倡議後，當地衛生部門處理許多因為不當接觸消毒劑而送醫的病例。川普今天主動向記者透露，最近一到一個半星期以來，他每天服用一顆「羥氯奎寧」以預防感染新冠病毒。川普告訴記者：「我認為這很好，我聽到了很多好故事，如果不好的話，我會告訴你的，我不會因此受到傷害的」。川普突發性爆料讓媒體錯愕，追問川普是否確診？川普表示，他每兩天進行檢測一次，結果均為陰性，服用「羥氯奎寧」只是預防感染新冠肺炎；除此之外，他還服用鋅片。

今年2月，一篇指「羥氯奎寧」（Hydroxychloroquine）可治療新冠肺炎（COVID-19）的中國大陸研究迅速傳播全球，以美國總統川普為代表的政治人物大肆宣揚「羥氯奎寧」的神奇療效。但是，科學界指出，「羥氯奎寧」的療效目前仍待科學界證實，盲目推廣恐導致深遠的危害。最近的研究報導，使用「氯奎寧」或「羥氯奎寧」的患者出現嚴重、甚至致命的心髒病，尤其是在高劑量或與某些抗生素一起使用時。美國全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）也曾指沒有科學證據證明有效。

不過，川普堅信這種藥物可以安全使用。他堅稱自己與生產這種藥物的公司沒有任何經濟利益，他還說：「你會驚訝地發現有多少人正在服用這種藥物，尤其是前線工作人員」。

(中時電子報)