新冠肺炎疫情重創國內各行各業，不論大型美食廣場或傳統商圈都難以倖免，即使政府拼命地祭出各項紓困措施，希望振興經濟，然而紓困申請手續繁瑣和重重資格限制，從店家到民眾怨聲載道，亂象叢生。

再加上企業財團「二房東」橫空「攔糊」政府利多，兩手賺飽飽，商家卻巴望不到降租金或紓困金，甚至傳出不堪虧損，「丟兵卸甲」自商圈裸退，急得像熱鍋上螞蟻的店只能徒嘆：「豬不肥、肥到狗。｣

從航空、觀光旅遊和餐飲住宿，幾乎所有國內經濟活動都受到新冠肺炎疫情拖累，政府各部門先後推出琳瑯滿目的紓困措施，對象包括企業、商家及個人，就連台鐵也在四月針對沿線車站商場推出紓困方案，只是至今幾乎沒有商家受惠。

其中以台北、松山、萬華、南港、板橋、新左營等七大車站商場，更因中間隔著宛如「二房東」的財團事業體，讓紓困力道猶如隔靴搔癢，商家照往例繳交租金，壓力沈重，哀鴻遍野。就有商家感嘆「紓困補助，只在新聞上看的到，卻到不了我家」。

台北、松山、萬華、南港、板橋、新左營等7大車站商場，雖然台鐵有提出補助，但商家卻照往例繳租，沒有獲得任何減免。（圖／黃威彬攝）

從二、三月迄今，各行各業紛傳放無薪假、停業，甚至企業大吹熄燈號等。尤其平日人潮洶湧的高鐵和台鐵，搭車人數也大幅滑落，間接衝擊各車站內商場獲利。據台鐵資料顯示，光是西部線七大車站商場就有逾五百十一家餐廳或攤商進駐，市況冷熱將影響數萬家庭生計。

交通部在四月二十四日核定台鐵紓困補貼作業要點，針對與台鐵直接簽約、進駐車站的廠商，補貼四月一日至六月三十日共計三個月的租金及減免定額權利金二十七點五％。但，以為可以拿到紓困金喘口氣的商家，卻遲遲等不到補助。

在台北車站，承租微風廣場店面的商家代表程老闆表示，台鐵所屬的七大車站商場，分別為微風廣場、潤泰、環球百貨、鴻磐等大型企業體負責招商營運。而台鐵的紓困專案卻只針對直接簽約的廠商，這些財團事業體就成了直接受惠的「二房東」，即使台鐵再次公布了紓困2.0版，新增業者必須簽署承諾書，答應必須將紓困補助金回饋下游商家。但車站商家要獲得補助金，仍是上游財團說了算。

環球百貨公司表示，疫情期間，在台鐵未提出紓困案前，公司已開闢外送平台通路，希望增加車站商家的業績，實施成效良好，外送績效翻倍。至於本週三申請台鐵紓困案的同時，也同步研擬回饋商家的計畫中，預計六、七月後就可以完善專案，撥放款項。

微風廣場則表示，當然會依照台鐵要求辦理回饋廠商的事項，目前傾向於將申領到補助金的百分之五十款項，回饋下放給商家。但因為微風廣場旗下商家將近二百家，而且每個商家狀況不一樣，現在積極匯整中，應該在七月間就能夠回饋給商家。

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(中時電子報)