台鐵祭出新冠肺炎疫情紓困措施，現階段匡列1.25億元，要補助車站商場廠商。但紓困方案一出，第一線的商場商家，雖然積極詢問包括微風廣場、環球百貨等招商企業，卻至今只獲得相關補助案正在「研議中」的回答，而等不及的商家，只要撤櫃又會面臨毀約罰款的窘境，也讓商家苦不堪言。

交通部在四月二十四日核定《台鐵紓困補貼作業要點》，針對與台鐵直接簽約和進駐車站的廠商，之後又納入車站商（店）場、廣告、停車場、置物櫃、自動販賣機和公共運輸（轉運）等業者，自四月一日至六月三十日共計補貼三個月租金及定額權利金百分之二十七點五。

原以為可以獲得回饋補助的商家，卻一直等不到這筆紓困金。南港車站的陳姓承租業者就說，即便進階版紓困案要求企業承諾回饋下游商家，但決定權還是在財團手上。而紓困案公告後，商家只要向上游企業，詢問回饋或抽成成數時，管理單位總是推說「研議中」，至今這些財團沒有肯定的回覆，商家們心裡沒個底當然心慌。

也有商家表示，財團未降低每月標準營業額，業績又越來越少，幾乎都是賠本經營；如果狠下心撤櫃，又可能面臨約半年的違約罰款，所以大部分商家都只能咬牙苦撐。業者也私下透露，據傳南部某車站商場，由於商家慘賠，已有商家選擇毀約，悄悄地撤櫃，甚至放棄生財工具裸退出商場。

面對下游商家陷入經營窘境，台鐵資產開發中心副總經理劉睿紘強調，紓困案宣布後，確實接獲不少商家陳情，已要求業者保證等比例降租百分之二十七點五給下游業者，或者將申領到補助金百分之五十回饋下放。

但他也坦言，各業者招商條件有所不同，無法強制業者統一回饋方式，但台鐵事後一定會去查核，若這些大財團的承諾沒有兌現，豁免的紓困金必須全數返還。

環球百貨公司表示，疫情期間，在台鐵未提出紓困案前，公司已開闢外送平台通路，希望增加車站商家的業績，實施成效良好，外送績效翻倍。至於本週三申請台鐵紓困案的同時，也同步研擬回饋商家的計畫中，預計六、七月後就可以完善專案，撥放款項。

微風廣場則表示，當然會依照台鐵要求辦理回饋廠商的事項，目前傾向於將申領到補助金的百分之五十款項，回饋下放給商家。但因為微風廣場旗下商家將近二百家，而且每個商家狀況不一樣，現在積極匯整中，應該在七月間就能夠回饋給商家。

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(中時電子報)