新冠肺炎衝擊下，政府推出眾多紓困方案救經濟，但車站購物商場的商家不只候不到紓困，還讓企業財團「二房東」橫空「攔糊」政府利多，出現兩手賺飽飽的弊病；傳統商圈商家也滿腹苦水，商圈業者感嘆紓困看得到、吃不到，商圈內哀鴻遍野，希望未來振興方案能夠周詳、接地氣，不要再重蹈紓困之亂覆轍。

新冠肺炎衝擊下，台北市迪化商圈整體人潮崩跌到兩成，傳統批發產業營業額衰退五成，當地新進駐的文創產業客源多為日韓觀光客，國際間旅遊活動停滯後，營業額更衰退剩不到兩成，淪為商圈「慘」業。

迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋無奈地說，「紓困方案的確看得到、吃不到」，經濟部、台北市商業處和迪化商圈業界開了多次會議，但對於不斷變動的紓困方案申請規則始終「霧煞煞」，最大的困擾是要求店家提出發票、薪資和營業額衰退的數據，有些店家真的非常需要紓困救急，但卻又拿不出官員要的證明。

徐慶棋誠懇地呼籲，經濟部應該簡化紓困程序，由商圈協會為店家提出切結擔保，省略一大堆表格；而一些有熱情的年輕人為了理想進駐迪化商圈創業，卻成為經濟重災戶，政府真的該適時伸出援手。

新冠肺炎疫情衝擊，迪化商圈人潮瞬間降低剩兩成，傳統批發業者營業額只剩五成。（圖／馬景平攝）

不願具名的迪化街陳姓店家說，迪化商圈和鄰近寧夏夜市使用電子支付比例真的不高，就算迪化商圈有新進文創產業進駐，整體交易還是以使用現金居多，「振興方案（酷碰券）硬要綁電子支付是一項嚴重錯誤的政策，假如政府執意要綁定電子支付，傳統商圈老店家脫困的期待恐怕又將落空。」

環球百貨公司表示，疫情期間，在台鐵未提出紓困案前，公司已開闢外送平台通路，希望增加車站商家的業績，實施成效良好，外送績效翻倍。至於本週三申請台鐵紓困案的同時，也同步研擬回饋商家的計畫中，預計六、七月後就可以完善專案，撥放款項。

微風廣場則表示，當然會依照台鐵要求辦理回饋廠商的事項，目前傾向於將申領到補助金的百分之五十款項，回饋下放給商家。但因為微風廣場旗下商家將近二百家，而且每個商家狀況不一樣，現在積極匯整中，應該在七月間就能夠回饋給商家。

台北市議員陳炳甫說，「貸款還是得還，最有感的紓困方法當然是政府直接給民眾錢，不然就是減徵民眾租稅，地方政府財源有限，很難分配資源做紓困，但中央政府有權命令公股行庫提供貸款，銀行起初可能囿於績效壓力，執行放貸，但只要達標後，商圈想貸款恐怕就困難了。｣他認為發現金還是最立即有效的方法，才能讓商圈店家撐下去。

陳炳甫表示，迪化商圈是台北市內知名度高、人潮多的指標商圈，連迪化商圈都紓困不順，其他商圈又該如何？他提醒，雖然台灣目前防疫成效斐然，但全球疫情蔓延趨勢未退，未來經濟挑戰充滿變數，執政當局規劃救急扶新策略有必要更周詳些。

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(中時電子報)