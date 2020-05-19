高雄知名建商「華榮營造」資產超過10億元，第二代少東陳建宏人前風光，婚姻生活卻綠光罩頂。陳建宏控訴，他老婆離婚前即與一名已婚空軍士官暗通款曲，被他當場抓包後，該名士官還惱羞成怒將他打到血流滿面；去年7月，前妻甚至趁著他出差，連夜搬光家中百萬家電家具，他如今忍無可忍，將透過司法捍衛自身權益。

陳建宏從美國UCO奧克拉賀瑪洲中央大學企管系畢業後，接手家族的華榮營造公司，曾經手許多知名建案，如高雄第一科技大學外語學院館就是他的精心傑作，還因此榮登「TA台灣建築雜誌」，另外還有承包台南影劇三村的眷改國宅，以及位於仁武地區的集合式透天住宅等等，所推出的建案在地方上有口皆碑，身家超過10億元。

陳建宏說為了讓兩個女兒有個完整的家，即使前妻婚外情，仍念及舊情讓她續住家裡，還讓她與全家一起去日本遊玩。（圖／讀者提供）

陳建宏拿出一疊沉重的法院判決書，表情落寞的說：「與前妻離婚後，我顧念舊情，還讓她暫時住在高雄大寮的住家，我則帶著小孩搬到姑姑家，時間長達1年。」，陳建宏發現，羅女不愛惜房子，將住家搞得亂七八糟，髒亂不堪，他只好發存證信函下逐客令，要求羅女搬離。

事隔1個月，陳建宏赴美出差回國後，特別去大寮住家看看，結果當場傻眼，家中包括分離式冷氣、冰箱、60吋電視機、抽油煙機、洗碗槽等名貴家電，全都被人搬空，還有客廳一組要價70多萬台幣的義大利名牌Cassina鋼管沙發也不見了，「簡直就像被小偷闖空門一樣。」

眼看自己親手設計打造的家猶如廢墟般，陳建宏從傷心難過轉而憤怒，經詢問大樓管理員，證實是前妻所為，他決定要蒐集證據，委請律師提告。

某次陳建宏出國回台後發現，前妻竟然連夜搬光家中所有家具家電，「簡直就像被小偷闖空門一樣。」（圖／讀者提供）

遭指控外遇的陳建宏前妻羅女回應，當年與陳建宏結婚後，他就沒有拿錢回家，薪水都拿去亂花，甚至上酒店花天酒地，之所以搬光家中家具，是因為陳建宏欠她錢，她只好拿家具抵債。至於在高屏舊鐵橋所謂被「抓姦」的事，是陳建宏持木劍先攻擊陳姓中士，陳姓中士是自衛反擊，羅女也指控陳建宏自己外遇，婚後對她家暴，實在忍無可忍才會離婚，絕對不是因為婚外情。

被指為小王的空軍陳姓中士則喊冤表示，他與羅女是舊識，因為羅女受不了陳建宏家暴，才找他訴苦，陳建宏若有他與羅女偷情證據歡迎提告，但如果是不實指控，他也不會忍氣吞聲，陳姓中士並澄清，他家裡本身在做水晶生意，他只是幫忙，結果陳建宏到處投訴他在外兼差，讓他被記過，感到很無奈。

至於開庭時騷擾陳建宏一事，陳姓中士卻辯稱：「誰規定去法院不能坐在他們旁邊？他們要做偽證，我要聽聽他們的說法不行嗎？」而是否企圖開車衝撞陳建宏？他則駁斥為無稽之談。

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(中時電子報)