營造小開陳建宏指控前妻與空軍屏東基地陳姓中士大搞婚外情，自己還被小王打到受傷，兩人因此鬧離婚。但好好的一對愛侶，為何從相愛變成要對簿公堂？

這得從陳建宏與羅女的高中時期開始說起。陳建宏表示，他與前妻在高中時就認識，交往期間就曾經遭羅女背叛，但他選擇原諒，沒想到兩人就在即將論及婚嫁時，羅女竟劈腿結交另一名男子，這名男子甚至還在羅女家中燒炭輕生。

當時陳建宏始終認為羅女只是年輕愛玩，會被他的專情打動，因此還是選擇與她步入禮堂，生下一個女兒，但沒想到羅女「惡習難改」。

2016年間，羅女因為經營網路水晶買賣，結識了空軍屏東基地修補大隊陳姓中士，由於兩人過從甚密，陳建宏早就察覺有異，為了挽回妻子的心，陳建宏隔年還砸了500多萬，在左營開設美語補習班交給老婆管理，為的就是希望羅女能夠把心思放在家庭與事業上。

沒想到，前妻仍然時常不回家，甚至被陳建宏撞見前妻與陳姓中士多次出遊，兩人最後只好走上離婚一途，但陳建宏還是不想放棄，盼望妻子能夠回心轉意，即使離婚後，陳建宏利用空檔，帶羅女與家人去日本遊玩兩趟，希望能重修舊好，沒想到「真心換絕情」，前妻仍然惡習不改，最終造成2人徹底決裂。

遭指控外遇的陳建宏前妻羅女回應，當年與陳建宏結婚後，他就沒有拿錢回家，薪水都拿去亂花，甚至上酒店花天酒地，之所以搬光家中家具，是因為陳建宏欠她錢，她只好拿家具抵債。

至於在高屏舊鐵橋所謂被「抓姦」的事，是陳建宏持木劍先攻擊陳姓中士，陳姓中士是自衛反擊，羅女也指控陳建宏自己有外遇，婚後又對她家暴，實在忍無可忍才會離婚，絕對不是因為婚外情。

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(中時電子報)